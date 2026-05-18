京都市南区のニデック本社ニデックが、電気自動車（EV）向け駆動装置事業の縮小を検討していることが18日分かった。価格競争の激化で、収益が悪化していた。EV本格普及を見据えて始めた創業者永守重信氏の肝いり事業だったが、これまでの拡大路線を転換する。中国自動車大手の広州汽車集団との合弁解消に向けた協議を始めたという。欧米自動車大手のステランティスとも合弁会社を立ち上げて事業を展開しているが、解消を視野に