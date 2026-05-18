【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）総会が18日、スイス西部ジュネーブで始まった。23日までの日程で、感染症対応や予算などを議論。大西洋のクルーズ船で確認されたハンタウイルスの集団感染や、エボラ出血熱への警戒が続く中、各国は国際的な連携を改めて確認する。WHOのテドロス事務局長は演説で、感染症に加え、紛争や気候変動にも言及し「われわれは困難で危険な時代に生きている」と指摘。各国の連帯が必要だと訴えた