男性11人組「INI」が18日、都内で新シングル「PULSE」の発売記念イベントを行った。収録曲を3曲披露した他、MINI（ファンの愛称）からのお悩み相談コーナーなどで盛り上がった。これまで何度か挑戦してきた大縄飛び企画では過去の記録を更新する31回を記録した。グループは今年でデビュー5周年の節目で、秋にはドームツアーも控えている。尾崎匠海（26）は「それまでにもっとパワーアップしていきます」と力を込めた。๺