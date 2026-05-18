前橋市の集合住宅で火事があり、焼け跡から遺体が見つかりました。【映像】火災現場の様子午前11時半ごろ、前橋市亀泉町にある4階建ての集合住宅で、2階の部屋を訪問した女性から、「部屋の中が煙で充満している」と110番通報がありました。ポンプ車など19台が出動して火は2時間ほどで消し止められましたが、焼け跡から性別や年齢のわからない遺体が見つかりました。この家には90代の女性と60代の長男の2人が住んでいまし