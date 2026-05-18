日本ハムの水野達稀内野手（２５）と奈良間大己内野手（２６）が１８日、札幌市立もみじの森小学校を訪問。児童とキャッチボールやトークなどで交流を深めた。日本ハムの選手たちが試合のない休日を利用して札幌、北広島市の小学校を訪問するこの恒例行事。２人が午前中に同校体育館に姿を現すと児童２６８人からは大歓声が巻き起こった。その後の交流会ではキャッチボールをしたり児童からの「キツネダンス」で激励されるなど