元厚労省キャリア官僚で行政学者の中野雅至氏が１８日、「よんチャンＴＶ」（大阪・毎日放送）に生出演し、３度目の大阪都構想の賛否を問う住民投票について言及した。３度目の都構想をめぐっては、今年２月に吉村氏と横山英幸市長が「大阪都構想への挑戦」を掲げ当選。吉村氏は大阪府の３月議会で「法定協議会」の設置議案を提出し可決したが、市議会では維新の大阪市議団が「法定協議会の設置に慎重」な姿勢を見せており、横