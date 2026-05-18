アークではこのほど、独自に展開するオリジナルBTOパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおいて、GeForce RTX 5090 Founders Edition標準搭載モデルのメモリを倍増させるアップグレードキャンペーンを開始した。先着合計100名まで利用できる。この時代にメモリ倍増！ GeForce RTX 5090 Founders Edition搭載オプションで128GBにGeForce RTX 5090 Founders Editionを標準搭載するデスクトップPCを購入すると、メモリが64GB