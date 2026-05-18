「Ｍ！ＬＫ」の佐野勇斗がディズニー＆ピクサーの人気アニメ映画シリーズの最新作「トイ・ストーリー５」（７月３日公開）の日本版吹き替え声優を務めることとなり、１８日に都内で発表イベントに登壇した。かねて「トイ・ストーリー」フリークを公言してきた佐野は、今作で声優初挑戦。本国でのオーディションを経て大役を射止め「すごくうれしかった。オーディション自体最近あんまり受けてなくて、久しぶりで。声のオーディ