アークは5月18日、やわらかいモカブロンズカラーで特徴的なフロントパネルを採用するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。アーク、やわらかいモカブロンズカラーのゲーミングPCPCケース「INWIN DLITE Mocha Bronze」を採用したことで、エレガントな雰囲気を演出してスタイリッシュなPCに仕上げたというゲーミングPC。フロントパネルに細かいパンチング加工や波上の凹凸加工を施してエアフロー