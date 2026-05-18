女優の中谷美紀が１８日、大阪・心斎橋で２１日に開店する「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに出演。「ディオールジャパンアンバサダー」としてテイラードジャケットとウイングカラーシャツ、バミューダパンツ、サンダルのエレガントな姿で登壇し、報道陣のため息を誘った。出演前には特設ステージ袖で女優・木南晴夏と遭遇。初対面だったようでお互いに「はじめまして」と頭を下げていた。その