東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。【18日の気温】18日は各地でことし最も暑くなりました。福岡市では30.9℃、久留米市では34.4℃などと、7月中旬から8月上旬並みの暑さとなりました。19日も厳しい暑さが続きそうです。【天気図】ここ一週間は高気圧に覆われて晴れて暑くなりましたが、その高気圧がこの先はしぼみ、西からは前線が近づく見通しです。今週すっきり晴れて暑くなる