福岡の夏限定の和菓子「博多水無月（はかたみなづき）」の販売が18日から始まり、和菓子店の代表らが福岡市の神社で商売繁盛を祈願しました。 福岡市博多区の住吉神社では「博多水無月」を製造・販売する20社のうち、8社の代表が商売繁盛を祈願しました。「博多水無月」は、小豆とわらび粉を主な原料にすることと、笹の葉で巻くことを決め事にした夏限定の和菓子で、ことしは新たに5つの商品が販売されます。 ■太田陽ア