外国人の取り調べや相談で活躍する警察の通訳人が、技術を競う大会が開かれました。18日、福岡県警で開かれた競技会には、九州各県警の通訳人8人が参加しました。警察職員が務める通訳人は、外国人の取り調べや相談の対応などを行います。競技は、英語を話す外国人と日本語を話す警察官との会話を交互に通訳する方式で、正確性や発音などが審査されました。■福岡県警 国際捜査課・小島洋介次席「（外国人が）日本で安心して生活す