18日に実況見分が行われた磐越道のバス事故。子どもたちの安全をどう守るのか。ボランティアで運営する名古屋の野球クラブに“遠征事情”を聞きました。 【写真を見る】ボランティアで運営…野球クラブの“遠征事情” マイクロバス購入し維持費は年間30万円 バスの運転は監督のほか中型･大型免許持つ保護者らで 中学生ら約40人が所属する「名古屋西リトルシニア」。県内外問わず、強豪チームとの練習試合を大切にしていて