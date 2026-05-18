ビロル国際エネルギー機関（ＩＥＡ）事務局長 戦略石油備蓄の放出により、市場には日量250万バレルの石油が供給されたが、戦略石油備蓄は無限ではない。 石油の現物市場と先物市場の間には認識のギャップが存在する。 商業用石油在庫は急速に減少している。