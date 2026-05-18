プロボクシングの六島ジムは18日、大阪市内で会見を開き、「コスメフェリーチェ＆エムラピpresentsYouwillbetheChampion31」を7月27日に東京・後楽園ホールで開催することを発表した。東京での興行は初めて。枝川孝会長は「関東出身の3選手が盛り上げてくれて、関東の大学から、うちのジムへ来てくれるのをお待ちしております」と期待した。興行のメインイベントを務めるのは、東京都府中市出身で、日本バンタム級11