グラビアアイドルちとせよしの（26）が18日までに、インスタグラムを更新。鳥栖市を訪問したことを報告した。ちとせは「鳥栖Day記録ずっと気になってた新鳥栖道の駅でのご飯から始まり、アウトレットでお買い物して最後にたまたま見つけたおしゃれなカフェでまったり庭園も内装も素敵すぎてママとまた絶対行きたいねってなったよー！」と鳥栖市訪問を報告し、その様子を写真でアップした。ちとせはHカップバストの際立つ、タイ