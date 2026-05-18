5月18日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。 チャンピオンシップで敗退した群馬クレインサンダーズは、ドイツ代表としても活躍するパワーフォワードのヨハネス・ティーマンと、B1初挑戦のシーズンを終えた佐藤誠人の2選手を、契約満了に伴い自由交渉選手リストに登録した。 シーホース三