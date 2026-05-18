○大森屋 [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.40％にあたる2万株(金額で1820万円)を上限に、5月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○Ｔ－ＢＡＳＥ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.4％にあたる150万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月19日から6月30日まで。 ○ハウテレ [東証Ｓ] 発行済み株式数の0.12％にあたる3397株