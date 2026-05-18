―石油由来の原材料不足が表面化、官民挙げての循環経済推進で荒波を乗り越えろ― ホルムズ海峡を巡り米国とイランのせめぎ合いが続いている。二転三転するトランプ砲に振り回され、和平交渉の先行きが見通せないなか原油価格が高騰するなど不透明感が強い。こうしたなかで聞こえてくるのが1970年代に起きた「オイルショック（石油危機）」の再来説だ。ホルムズ海峡の実質的封鎖は石油を原材料とし製造されるプラス