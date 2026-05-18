“令和のコメ騒動”真っ只中の25年度のコメの消費量が、前年度と比べて6.1パーセント減少したことがわかりました。「コメ離れ」が進んでいるとも言われる中、ご飯大盛り無料のキャンペーンを始めた食堂も――。18日、鹿児島市役所を訪ねると。（記者）「こちら、地下食堂の入り口には、ご飯大盛り無料の文字がある」市役所内にある地下食堂。職員だけでなく一般客も利用できる人気の食堂です。18日か