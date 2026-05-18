5月6日、鹿児島市でゴミ収集車から火が出る火事がありました。原因はスプレー缶だと見られています。一方でスプレー缶のゴミの出し方は自治体によって大きく異なるようです。5月6日、集合住宅が立ち並ぶ鹿児島市明和の道路には消防隊員や作業員の姿が。ゴミ収集車で発火事故が発生。別の軽トラックにゴミを積み替え、原因の確認作業が行われていました。発火事故は、金属類に混入していたスプレー缶にガス