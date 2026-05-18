老朽化のため今年3月に閉鎖された五島市の温泉施設が、デザイナーズホテルとして生まれ変わることになりました。 現在、地域住民が管理運営している五島市の「荒川温泉」。 地域住民の憩いの場として長年親しまれてきましたが、施設の老朽化などを理由に今春、運営を終了する予定でした。 しかし、存続を求める地域住民の要望を踏まえ、五島市出身で健康美容機器ブランドなどを手がける「MTG」