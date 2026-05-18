サッカーの強豪校として知られる鹿児島城西高校が、創立100周年に合わせて来年4月、校名を変更します。サッカー元日本代表の大迫 勇也選手を擁し、17年前の全国高校サッカー選手権大会で準優勝した強豪校としても知られています。新しい学校名は、「鹿児島日章学園高校」です。鹿児島城西高校は、来年4月1日から、校名を「鹿児島日章学園高校」に変更すると発表しました。学校によりますと、前身となる鹿児