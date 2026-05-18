大和ハウスはきょう、中東情勢による建築資材の供給不安を受け、今年7月以降の住宅の引き渡しが遅れる可能性があることを明らかにしました。住宅業界への影響が広がっています。大和ハウス工業大友浩嗣 社長「7月以降について（資材などが）納期に入らないというわけではなく、今の現状では納期の明確な期日のご回答がいただけない。若干遅れる可能性というのはあるかもしれないですが」大和ハウスの大友社長はマスコミ向け