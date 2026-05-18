5月19日（火）の近畿地方は、季節外れの高温がつづきます。日ざしを避けて、熱中症対策を心がけてください。 18日（月）は強い日ざしのもと豊岡で35.3℃まで上がり、5月の近畿としては初めての猛暑日となるなど、記録的な高温となりました。この高気圧は次第に東へ離れていくものの、まだ近畿地方を覆うため、日中は引き続き広く晴れるでしょう。前日ほどではなくとも、気温の高い状態が続きます。ただ、夜は次第に前線がのび、湿