茨城県常総市で起きた大型トレーラー横転事故から3年。警察は大規模な交通違反取り締まりを行い、大型トレーラーなど9台の過積載を確認し、うち5台を摘発しました。2023年5月19日、茨城県常総市の国道294号線で大型トレーラーが横転して、当時21歳の女性が運転する車が下敷きになり死亡するなど、2人が死傷する事故がありました。横転した大型トレーラーのタイヤが著しく摩耗した状態で、制限速度を超えるスピードを出していたこと