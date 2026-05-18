兵庫県丹波篠山市で、畑で野焼きをしていたとみられる男性が火に巻き込まれて死亡しました。 【写真を見る】野焼きをしていたとみられる男性が火に巻き込まれ死亡畑ののり面約620平方メートルが焼ける畑の所有者が家族に「野焼きに行ってくる」と伝え外出兵庫・丹波篠山市 18日午後2時半ごろ丹波篠山市西古佐の畑で近くの住民が「枯れ草が燃え広がっています」と消防に通報。 警察などによりますと、火は約1時間後