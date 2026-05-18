アフガニスタンで実権を握るイスラム主義組織タリバン当局は、一定の条件で児童婚を認める決定をした。アフガニスタンの独立系メディアによると、タリバン当局は14日、新たな婚姻規定を発表した。規定では、未成年の少女の婚姻について、本人の意思表示がなく「沈黙」した場合は同意とみなし、少女の父親や祖父などの世帯主に結婚を認める権限を与えている。児童婚の当事者は婚姻を無効と申し立てることができるものの、認められる