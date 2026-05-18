政府はきょう、最新AIを悪用したサイバー攻撃への対応について議論する初めての関係省庁会議を開き、対策パッケージを取りまとめました。対策パッケージは、サイバー攻撃に備え、重要インフラ事業者や政府機関、ソフトウェア提供者への注意喚起が柱となっています。アメリカのアンソロピック社が開発した新型AI「クロード・ミュトス」は、システムの脆弱性を見つけ出し攻撃するプログラムが生成できることから、その対策として外国