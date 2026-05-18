5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が18日、東京・中池袋公園で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）声優発表イベントに登場。今作で日本版声優を務めるハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”のアフレコを振り返った。【全身ショット】キャライメージ？爽やかなパンツ姿の佐野勇斗すでにアフレコを完了しているという佐野は、収録を振り返り「すごく難し