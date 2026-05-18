現場となったのは、ロシアの首都・モスクワの南にある街でした。突然、目の前で大爆発が起き、鈍い音とともに巨大な炎があがります。前の車があわててUターン。爆発の瞬間は、別のカメラにも映っていました。車内で撮影していた人も、炎の勢いに思わず「とても熱い」とつぶやきます。地元当局によりますと、市街地で起きた爆発の理由は、ガソリンを運んでいたトラックがスタンドで荷下ろし作業中に爆発。9人が巻き込まれ、そのうち