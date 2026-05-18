来日中のブラジル外相と会談した赤沢経済産業大臣は原油の調達について打診し、ブラジル側は「日本に貢献できる」と前向きな姿勢を示しました。赤沢大臣はきょう（18日）午後、経済産業省でブラジルのヴィエイラ外相と会談し、原油など資源エネルギー分野について協議しました。赤沢亮正 経済産業大臣「ブラジルの産油国としてのポテンシャルに注目をしているところです。本日は率直な意見交換ができればと思います」赤沢大臣