千鳥の大悟が、悩むアイドルに売れる方法を伝授する一幕があり、ノブが「全てのアイドル見といて！」と大興奮した。【映像】大悟が伝授したアイドルが売れる方法『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには私立恵比寿中学の真山りか、小久保柚乃が登場した。