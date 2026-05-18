浜田雅功がＭＣを務めるＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭」が１５日放送され、華原朋美が初出演した。同日、自身のＸで「息子と見てます♥」と６歳の息子とＴＶを見ていることをリアルタイム報告。１８日付のインスタグラムでは「ハマダ歌謡祭とっても楽しかったです♡息子もＴＢＳを走りまくり」と楽屋の前で息子を抱っこした写真も公開した。「浜田さんにも久しぶりにお会い出来て一緒に歌えたのは凄く楽しい思い出に