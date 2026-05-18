空高く飛ぶアメリカ軍の航空機。次の瞬間、機体同士が衝突。絡み合うように真上を向き、今度は真下を向いて墜落しました。同時に、4つのパラシュートが開き、乗っていた4人全員が間一髪で脱出したのです。17日、アメリカ・アイダホ州の空軍基地で開かれた航空ショーで起きた事故。アナウンス：パラシュートは4つ、無事に開いています。会場の皆さんはその場にとどまってください。アメリカ軍は、脱出した4人の容体は安定していると