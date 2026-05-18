中部電力グループの愛知電機の元社員が、不正な取引で会社に損害を与えたとして逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、愛知県春日井市の変圧器メーカー・愛知電機の元社員・山口慎介容疑者(50)です。山口容疑者はおととし、業務に必要のない銅製の部品120個を取引先の会社に注文したにも関わらず納入せず、代金およそ840万円の損害を会社に与えた疑いが持たれています。調べに対して山口容