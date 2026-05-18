東京ディズニーシー25周年を記念して、東海道新幹線にコラボ車両が登場します。JR東海は18日、東京ディズニーシーの開園25周年を記念し、ミッキーなどのキャラクターが描かれた特別車両の新幹線を6月19日から運行すると発表しました。車両はディズニーシーで開かれているイベントをテーマに「スパークリング・ドリーム・シンカンセン」と名付けられ、25