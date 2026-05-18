『エクソシスト』の原作者ウィリアム・ピーター・ブラッティが自ら監督を務めた映画『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン』より、予告編が解禁された。【動画】「この世は絶望か希望か、それとも――」『トゥインクル・トゥインクル・キラー・カーン』予告編本作は、『エクソシスト』の原作者ウィリアム・ピーター・ブラッティが自らメガホンをとり、『エクソシスト』『エクソシスト３』とあわせて“信仰の神秘”三部