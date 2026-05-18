休養日となった17日に球団公式Xが公開米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手が出演した映像が話題だ。休養日だった17日（日本時間18日）に球団公式Xが公開。カナダ、日本の両国のファンを虜にしている。4-1で勝利した敵地タイガース戦。岡本は休養日のため欠場したが、思わず笑ってしまうような動画に登場した。突然、カメラ越しにドアップで映った岡本。黙々と食べていたのはメキシコ発祥の伝統食ケサディーヤのよう