有澤樟太郎、別所哲也が出演する池井戸潤原作のミュージカル『民王』より、メインキャストが発表。乃木坂46・4期生の林瑠奈が本作で舞台に初挑戦する。【写真】『民王』初の舞台化！ミュージカル『民王』ティザービジュアル『民王』は、2010年に刊行された池井戸潤による長編小説。ひょんなことから内閣総理大臣と大学生の息子の心と体が突然入れ替わり巻き起こる混乱を、社会や政治への皮肉や風刺を絡めて描いたコメディ小