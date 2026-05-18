◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）絶対女王へ、最大の難関かもしれない。スターアニス（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は阪神ＪＦと桜花賞を勝ち、今年の３歳牝馬で唯一のＧ１ホース。それでも、高野調教師はオークスへの参戦を「挑戦」と表現した。「距離ですね。１２００メートルでデビューした馬が１６００メートルまでの経験で、そこから８００メートル延びます。世間