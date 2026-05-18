メ～テレ（名古屋テレビ） 無免許で車を運転し、高速道路でトラックに追突して運転手にけがをさせたうえ、車を放置して逃げたとして、イラン国籍の男が逮捕されました。 無免許過失運転致傷などの疑いで逮捕されたのは、イラン国籍のサマル・アリ容疑者(41)です。 アリ容疑者は去年10月、運転免許を持たずに乗用車を運転し、愛知県小牧市の名古屋高速で前を走っていたトラックに追突する事故を起こして、運転手の