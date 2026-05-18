メ～テレ（名古屋テレビ） 去年、全国「ワースト4位」だった三重県四日市市の待機児童の数が、今年は半数近くまで減りました。 四日市市によりますと、保育所などの利用を申し込んでいるにもかかわらず、利用ができていない「待機児童」は、4月1日時点で市内で32人でした。 2025年の同じ時期の待機児童は56人で、全国の自治体の中でワースト4位の数でしたが、半数近く減りました。 四日市市の森智