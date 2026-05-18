転職で夫の出勤時間が遅くなったのに、なぜか家事負担は妻に集中！？ 思い切って気持ちを伝えたことで夫の意識が変わり、家族全体で朝の支度を分担できるようになったA子さん夫婦のエピソードを紹介します。 夫の転職後の朝時間 夫が最近転職し、家を出る時間が朝6時半から7時半へと遅くなりました。未就学児2人を育てながらパートに出ている私は、夫に1時間余裕ができた分、朝の支度を少し手伝ってもらえる