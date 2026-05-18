昨年１２月に病気で手術したことを告白した歌手の華原朋美（５１）が最新ショットをアップした。１５日に放送されたＴＢＳ系「ハマダ歌謡祭★オオカミ少年」に登場し、華麗な歌声を響かせた華原。１８日に自身のインスタグラムを更新し「ハマダ歌謡祭とっても楽しかったです息子もＴＢＳを走りまくり久しぶりにメイジェイちゃんと会えたのは凄く嬉しかったなぁ数年振りに会えたけれどお互いお母さんになってて」と歌