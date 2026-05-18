メ～テレ（名古屋テレビ） 東海道新幹線とディズニーのコラボ第2弾。ミッキーマウスが描かれた新幹線が6月から運行します。 1編成限定の「スパークリング・ドリーム・シンカンセン」は、車体にミッキーマウスやミニーマウスなど10種類のディズニーキャラクターが描かれます。 東京ディズニーシーの25周年を祝うイベントとのコラボレーション