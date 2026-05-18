日本サッカー協会は１８日、都内で技術委員会を開催した。会議後、山本昌邦技術委員長がメディア対応を行い、１５日のＷ杯メンバー発表でケガのため選外となったモナコＭＦ南野拓実が北中米Ｗ杯期間中、森保ジャパンに帯同することについて言及。山本技術委員長は「以前から南野選手の帯同については（森保）監督と深い議論をしていた。（大会前のベースキャンプ地の）ナッシュビルに入ったところで、合流してもらうことで最終調