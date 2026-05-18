ラグビー・ＮＴＴリーグワンでレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は１８日、熊谷市内のグラウンドで練習を行った。９日に最終節を終え、３１日のプレーオフ（ＰＯ）準決勝に向けてチームは再始動。フッカー坂手淳史主将が取材に応じ「１週間、特に試合はないけど、準決勝に向けての準備というところで、自分たちのやることをおさらいする１週間。うまくコンディションが出来れば」と、語った。４季ぶりの優勝を目指す埼玉は