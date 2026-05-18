俳優で映画監督のジェームズ・フランコ(48)が、自身の性的不祥事を受けて「隠遁生活を送っていた」わけではないと主張している。 【写真】「ブラインドデート」のような関係…女優との司会では非難が集中 「スパイダーマン」シリーズや「127時間」で知られるジェームズは、複数の元演技生徒から不適切な性的行為を告発され、2021年に訴訟で和解して以来、ほぼ表舞台から姿を消していたが、意